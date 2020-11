Deense boeren protesteren tegen ruimen van nertsen

Honderden Deense boeren reden zaterdag met hun tractoren door de belangrijkste steden Kopenhagen en Aarhus om te protesteren tegen het bevel van de regering alle nertsen te ruimen. Volgens de boeren is daar onvoldoende juridische basis voor.

Volgens de organisatoren hadden 850 tractorbezitters zich aangemeld, meldde het Deense persbureau Ritzau.

Eerder deze maand besloot de regering tot de ruiming nadat was gebleken dat een gemuteerde vorm van het coronavirus was overgedragen tussen nertsen en mensen.

Gemuteerde variant

De zorgen van de overheid en gezondheidsautoriteiten hielden voornamelijk verband met een gemuteerde variant waarvan werd vastgesteld dat ze het vermogen om antilichamen te vormen verzwakken en toekomstige vaccins ondoeltreffend zouden kunnen maken.

Ongeveer 9 miljoen van de 17 miljoen nertsen in Denemarken zijn tot dusver geruimd. De regering gaf later toe dat zij onder de huidige wet niet de bevoegdheid had om een bevel tot ruiming van gezonde nertsen te geven en alleen een dergelijke maatregel kon aanbevelen.

Boos

Mogens Jensen, de minister van Voedsel en Visserij, nam deze week ontslag, maar boeren en fokkers bleven boos. ‘Het is een protest voor de democratie en voor de grondwet”, zei Knud Jeppesen, die het protest van zaterdag organiseerde.

De regering wil overigens ook het fokken van nertsen tot eind 2021 verbieden. Denemarken is ‘s werelds grootste producent van nertsenpelzen.