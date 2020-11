Actie tegen Zwarte Piet op het Museumplein in Venlo

Kick Out Zwarte Piet (KOZP) mag zaterdagmiddag vanaf 14.00 uur in Venlo demonstreren op het Museumplein in de Limburgse stad. Dat heeft burgemeester Antoin Scholten van Venlo laten weten. Hij wilde de locatie pas een uur van tevoren bekendmaken, om te voorkomen dat tegenstanders rellen gaan trappen zoals afgelopen zondag in Maastricht, waar duizend tegendemonstranten een klein groepje van KOZP belaagden.