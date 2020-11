Gouverneur New York krijgt Emmy voor coronaspeeches op tv

Cuomo valt in de prijzen vanwege zijn ‘effectieve communicatie en leiderschap’ tijdens zijn dagelijkse briefings, die op televisie te zien waren. Met name zijn gevoel voor kalmte en objectieve informatieverstrekking wordt door de organisatie gewaardeerd.

‘De 111 dagelijkse briefings van de gouverneur werkten zo goed, omdat hij met effect televisieshows creëerde met personages, een plot en verhalen over succes en mislukken”, zegt Bruce L. Paisner, de ceo van de International Academy of Television Arts and Sciences, die de Emmy’s toekent.

Uitzending

Cuomo begon met zijn dagelijkse briefings op 2 maart, als onderdeel van een uitzending met meerdere leiders uit New York toen het coronavirus net zijn intrede in de stad had gemaakt. De gouverneur ging hier nog tot in juni mee door en bereikte in totaal 59 miljoen kijkers.

De International Emmy Founders Award wordt uitgereikt aan mensen die bijdragen aan de kwaliteit van internationale televisie. Eerdere prijswinnaars waren onder anderen Oprah Winfrey, Steven Spielberg en Norman Lear.