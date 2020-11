Vogelgriep op bedrijf met 90.000 vleeskuikens in Friesland

In het Friese Witmarsum is op een bedrijf met 90.000 vleeskuikens vogelgriep (H5) vastgesteld. In een straal van 1 kilometer rond het bedrijf liggen geen andere pluimveebedrijven, maar om verspreiding van het virus te voorkomen, wordt het bedrijf geruimd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).