Chinese stad Tianjin gaat bevolking massaal testen op corona

De Chinese stad Tianjin is zaterdag begonnen de inwoners massaal te testen op het coronavirus na een recente opleving van het aantal besmettingen in de noordoostelijke stad. Dat meldde het Chinese staatspersbureau Xinhua.

Alle ongeveer 3 miljoen inwoners van het uitgestrekte district Binhai New Area, de thuisbasis van de grootste haven van Noord-China, zullen testen ondergaan. Het virus zou opnieuw de kop opsteken in de wijk Kanhaixuan in dat district.

China meldde vrijdag zeven nieuwe lokaal overgedragen gevallen van het coronavirus, vijf in Tianjin en twee in Shanghai. Shanghai meldde ook negen nieuwe uit het buitenland geïmporteerde gevallen van het virus.

Alle vijf gevallen in Tianjin, evenals nog eens drie asymptomatische gevallen die niet in de officiële resultaten zijn opgenomen, waren in verband gebracht met Kanhaixuan.