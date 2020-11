‘Land kan niet open door massaal te gaan testen’

Alleen als testen net zo gemeengoed zou kunnen worden als het dagelijks poetsen van je tanden, zou het kunnen werken om het coronavirus in te dammen. ‘Veel testen is goed en dat moet ook zeker gebeuren, maar als wij de maatregelen loslaten, gaat het zeker fout”, stelt arts-microbioloog en onderzoeksleider Marc Bonten van het academische ziekenhuis in Utrecht.

Volgens hem zal het virus, ondanks het vele testen, zich alsnog kunnen verspreiden omdat de meeste mensen nog gevoelig zijn om het op te lopen. Bovendien is geen enkel mens besmettelijk op hetzelfde moment. Het kan zijn dat iemand negatief wordt getest en zich daarom niet aan de maatregelen houdt, terwijl die persoon de volgende dag wel besmettelijk kan zijn.

Proef

Coronaminister Hugo de Jonge wil, in navolging van onder meer Slowakije, Oostenrijk en het Britse Liverpool, nog dit jaar een proef houden met grootschalig testen. Het ministerie van Volksgezondheid is op zoek naar een strategie om maatregelen te versoepelen en tegelijkertijd het virus te beheersen. Dit om de economische schade van de gedeeltelijke lockdown verder te beperken.

Vanaf maart 2021 zou iedere Nederlander zich gemiddeld één keer per maand kunnen laten testen, ook als er géén symptomen zijn. Om dat doel te halen, wil het ministerie de capaciteit opvoeren naar 10 miljoen testen per maand. Volgens het Utrechtse onderzoek helpt dit echter niet om het land sneller te heropenen.