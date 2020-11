‘Containtertekort Azië leidt tot vertraging export naar Europa’

Het tekort aan containers is volgens Fenex, de brancheorganisatie van de transportbemiddelaars, ontstaan door een overschot aan export vanuit China. Normaal gesproken worden lege containers weer verscheept naar landen waar een tekort is. Omdat rederijen, de eigenaars van de containers, schepen uit de vaart hebben gehaald en minder zijn gaan varen, lukt dat nu niet. Door de coronacrisis daalde de export vanuit China, maar inmiddels is de wereldeconomie weer aangetrokken. De branchevereniging roept rederijen op weer meer te gaan varen en de containers beter te verspreiden over de wereld.

Ad Schoenmakers, voorzitter van de stuurgroep zeehavenlogistiek bij Fenex en directeur van transportbemiddelaar Ritra Cargo Holland, merkt in zijn eigen bedrijf twee problemen: een gebrek aan containers en een gebrek aan schepen om de containers op te laden. Daardoor zijn volgens hem tarieven voor export naar Europa al vier keer over de kop gegaan, naar de Verenigde Staten zelfs zes keer. ‘Dat is ongelofelijk schadelijk voor importeurs die geen spullen kunnen krijgen.’ Volgens Schoenmakers komt hierdoor de export vanuit Rotterdam ook onder druk te staan. Hij verwacht niet dat het gebrek aan containers snel is opgelost. Hij durft niet te zeggen hoeveel schade dat berokkent, maar ‘dat er schade is, is zeker”.

Prijskaartje

ING-transporteconoom Machiel Bode zegt dat er voor de lange termijn een prijskaartje hangt aan een structurele disbalans in containers. ‘Dan heeft het een overall prijsopdrijvend effect.’ Rabobank-transporteconoom Henry Steenbergen zegt dat Nederlandse winkeliers afhankelijk zijn van China voor veel producten. ‘Alle spullen die in de kerstboom hangen, komen uit China. Dat blijft ook zo, we gaan hier niet zomaar een fabriek neerzetten voor goedkope spullen, want de loonkosten zijn veel te hoog.’ In het ergste geval stokken handelsstromen door een containertekort, zegt Steenbergen.

Ook Evofenedex, de belangenbehartiger van bedrijven in de handel en logistiek in Nederland, ziet een toekomstige ophoping van containers omdat schepen ook ‘uit schema varen”. ‘Ze komen onverwachts binnen. Daardoor is het voor terminals moeilijker om de afhandeling te doen.’ Dat kan tot hogere kosten leiden omdat een container ergens langer moet staan.