Grapperhaus: butsen overgehouden aan huwelijksaffaire

Minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid zegt dat hij "als persoon wel wat butsen" heeft overgehouden aan alle commotie over zijn bruiloft, waarop onvoldoende afstand werd gehouden. "Ik heb een paar flinke tikken gekregen vanwege het feit dat het niet goed is gegaan op mijn huwelijk", zegt hij in een interview in De Telegraaf.