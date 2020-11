Aruba voert maatregelen in voor passagiers uit Curaçao

Aruba heeft vrijdag besloten niet langer passagiers uit Curaçao toe te laten zonder een negatieve coronatest. Als reizigers die niet kunnen aantonen, moeten ze 10 dagen in quarantaine.

Sinds enkele weken is er weer vrij passagiersverkeer mogelijk tussen beide eilanden, maar volgens Aruba is de situatie veranderd nu Curaçao een flinke stijging van het aantal besmettingen kent.

Vorige week woensdag waren op Curaçao 315 besmet met het virus. Vrijdag was dat aantal gestegen naar 640, met 60 nieuwe besmettingen in het afgelopen etmaal. Op Aruba werden op donderdag 8 nieuwe besmettingen geregistreerd. In totaal zijn er op het eiland nu 79 besmettingen.

In september was Aruba nog zwaar getroffen. Toen kende het eiland meer dan 1600 besmettingen. Daar zijn sinds maart 45 coronapatiënten overleden, op Curaçao drie.

Vanwege de toename van het aantal recente besmettingen mogen passagiers uit Curaçao nu alleen nog maar Aruba binnenkomen met een negatieve PCR-test. Ze kunnen er ook voor kiezen om op eigen kosten op Aruba een test te doen.