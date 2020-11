Inmiddels op 70 nertsenbedrijven corona ontdekt

Het aantal nertsenhouderijen waar het coronavirus is ontdekt, is opgelopen tot 70. Ook op een nertsenbedrijf in Putten in Gelderland bleek deze week een van de dieren besmet met het virus, melden de ministeries van Volksgezondheid en van Landbouw. De dieren worden afgemaakt. Het bedrijf telt zo’n 3000 moederdieren.