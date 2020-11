Onvrede bij vakbond om onduidelijkheid rond verkoop Tata Steel

Vakbond FNV voelt zich in het ongewisse gelaten over besluiten die de toekomst van Tata Steel Nederland aangaan. Bestuurder Roel Berghuis zegt nog altijd te wachten op een gesprek met de directie sinds bekend werd dat het Indiase moederconcern het bedrijf wil verkopen. Hij vreest dat al veel zaken worden besloten die onomkeerbaar zijn.

‘Er wordt op dit moment achter de schermen van alles besproken en misschien ook besloten, zonder dat wij daarbij betrokken worden”, schetst Berghuis de situatie ‘Ons geduld is op. Wij willen meepraten.’

Vorige week werd bekend dat het Indiase Tata Steel onderhandelt over de verkoop van zijn Nederlandse onderdeel aan het Zweedse staalconcern SSAB. In samenhang met de eventuele transactie wordt de Nederlandse poot van Tata Steel Europe losgeweekt van het Britse deel, dat al jaren verliesgevend is.

Zelfstandigheid behouden

Voor de vakbond staat voorop dat Tata Steel Nederland na een eventuele overname door de Zweden veel van zijn zelfstandigheid moet behouden. Zo eist FNV voor het bedrijf achter de IJmuidense hoogovens ook na de verkoop een eigen directie en raad van commissarissen, die de Nederlandse belangen bewaken.

De huidige opzet, waarbij Tata Steel Nederland onder een Europees management viel, zorgde in Berghuis’ ogen voor een organisatie die ‘vleugellam en besluiteloos’ was. Volgens de vakbond biedt de scheiding van het Nederlandse en Britse deel van Tata Steel een goede kans om een einde te maken aan logge en onduidelijke bestuurslagen.

Werknemers van Tata Steel in IJmuiden staakten eerder dit jaar 24 dagen lang uit onvrede over reorganisatieplannen. Daarbij speelde ook de vrees voor het verlies van de Nederlandse zelfstandigheid mee. Het vertrek van Theo Henrar als directeur van Tata Steel Nederland, dat als ontslag werd gezien, leidde in het bijzonder tot woede.