De Jonge wil flexibel omgaan met vaccinatiestrategie

Er zijn verschillende scenario’s denkbaar waarin het kabinet moet afwijken van de vaccinatiestrategie die vrijdag is gepresenteerd. Daarin staat dat bewoners van verpleeghuizen en mensen met een verstandelijke beperking die in een instelling wonen de eerste vaccins krijgen. Volgens coronaminister Hugo de Jonge is nog niet alles duidelijk en is het belangrijk ‘flexibel’ te zijn als het om vaccineren gaat.

Zo is het mogelijk dat het eerste vaccin niet geschikt is voor onder meer ouderen en zwakkeren. ‘Dat is dan best een probleem”, zegt De Jonge. Er wordt dan ingezet op ‘ringbescherming”, door mensen verzorgers en mantelzorgers in hun omgeving in te enten.

Ook de aantallen vaccins die worden geleverd, komen mogelijk niet goed uit. Dan is het bijvoorbeeld mogelijk dat een bepaalde doelgroep niet volledig gevaccineerd kan worden, of dat er doses overblijven. De vaccins zijn beperkt houdbaar. Bepaalde vaccins moeten bovendien bij zeer lage temperaturen worden bewaard. Daar zijn vriezers voor nodig die tot -80 graden Celsius kunnen koelen. Bijvoorbeeld huisartsen hebben dat soort vriezers niet.

Grote verpakkingen

Daar komt bij dat sommige vaccins worden geleverd in te grote verpakkingen, bijvoorbeeld van minstens duizend flesjes. Ook dit levert problemen op voor huisartsen, die zoveel doses niet kunnen bewaren en niet altijd zoveel patiënten hebben om ze binnen enkele dagen aan te verstrekken.

‘Vandaag hebben we een eerste besluit genomen, maar je zal wendbaar moeten blijven”, zegt De Jonge. Er zijn volgens hem nog veel onbekendheden en afhankelijkheden. Pas als het eerste vaccin is goedgekeurd, kan hij met meer zekerheid iets over de strategie zeggen.

Een ‘grote’ communicatiecampagne, die mensen moet voorlichten over de vaccinatie, komt over enkele weken. Deze wijst mensen op waar ze betrouwbare informatie kunnen halen en moet ‘desinformatie actief weerspreken”.