Amsterdam scherpt maatregel aan op drukke Noordermarkt

De gemeente Amsterdam neemt dit weekend extra maatregelen op de Noordermarkt en omliggende straten in de Jordaan om te voorkomen dat er groepsvorming ontstaat. Afgehaald eten en drinken mag niet worden geconsumeerd in de eet- en drinkgelegenheid zelf of in de directe omgeving. Daarbij hoeft de horecaondernemer alleen daar erop toe te zien dat klanten zich aan de coronaregels houden, en niet langer binnen 25 meter rond de onderneming.