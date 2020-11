Topadviseur Biden noemt juridische positie Trump ‘hopeloos’

Een topadviseur van de nieuwgekozen Amerikaanse president Biden zegt dat president Trump in een ‘hopeloze juridische positie’ zit. Rob Bauer verwijst naar de plannen van Trump, die zou willen proberen de macht vast te houden met hulp van politici van zijn Republikeinse Partij in de staat Michigan.

In geen enkele staat is ooit gedaan wat Trump van plan is, stelt juridisch adviseur Bauer. Wat Trump wil doen is volgens hem niet toegestaan. De grondwet staat de wetgevers van Michigan niet toe om de uitslag van de verkiezingen om te draaien, claimt de adviseur. Trump wil later vrijdag Republikeinse leiders uit Michigan ontvangen in het Witte Huis om zijn strategie te bespreken.

Bauer houdt voor Biden de stembusgang in de gaten. De aankomende president is vandaag jarig. Hij is 78 jaar geworden.

In Michigan kreeg Biden de meeste stemmen, maar in de staat hebben de Republikeinen van Trump de meerderheid in het parlement. Daar willen de advocaten van de president naar verluidt gebruik van maken. Zijn juridische team wil dat parlementen van staten kiesmannen gaan aanwijzen. Die bepalen uiteindelijk wie de winnaar is van de verkiezingen.

Trump houdt vol dat er sprake was van misstanden en fraude rond de verkiezingen. Hij weigert zijn nederlaag toe te geven. Geloofwaardig bewijs van grootschalige fraude is vooralsnog niet geleverd. Toch blijkt uit een recente peiling dat veel Trump-aanhangers de verkiezingsuitslag niet vertrouwen.