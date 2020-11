Grote belangstelling voor kleine panda in Ouwehands Dierenpark

Fan Xing, de jonge pandabeer in Ouwehands Dierenpark in Rhenen, trekt veel belangstelling. Dierentuindirecteur Robin de Lange verwacht dat komend en volgend weekeinde het maximale aantal kaartjes voor het dierenpark gereserveerd zal zijn. Vanwege de coronamaatregelen kunnen er op dit moment zo’n 3000 mensen per dag de dierentuin bezoeken.

Fan Xing is sinds vrijdag te zien voor publiek. Het op 1 mei geboren pandajong verbleef tot donderdag met zijn moeder Wu Wen in en bij een speciaal kraamhok in het pandaverblijf. De beer, die nu ongeveer 50 centimeter groot is, speelt nu in het binnenverblijf. Hij is volgens De Lange nog niet met zijn moeder mee naar buiten gegaan, al kan dat wel.

Ouwehands Dierenpark heeft bij het pandaverblijf maatregelen genomen om de drukte in goede banen te leiden. Bezoekers komen daar in een wachtrij terecht en mogen in groepjes tegelijk naar de binnenruimte van de panda’s. In de binnenruimte wordt het dragen van een mondkapje dringend geadviseerd. Dierentuinbezoek is alleen mogelijk met een vooraf online gereserveerd kaartje met een tijdslot.