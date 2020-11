Peter R. de Vries spreekt van ‘afgewogen oordeel’

Peter R. de Vries spreekt van een ‘afgewogen oordeel’ van de rechtbank in de strafzaak tegen Jos B. De Vries, die de afgelopen decennia de ouders en zus van Nicky Verstappen heeft bijgestaan, zei vrijdag na afloop van de uitspraak van de rechtbank in Maastricht dat de belangrijkste vragen die de familie had nu zijn beantwoord.

‘Deze uitspraak heeft veel duidelijk gemaakt”, zei De Vries. ‘Ook al zweeg de verdachte, de rechtbank heeft antwoorden geven.’ Hij zei ook dat de rechtbank alle verweren van B.’s raadsman Gerald Roethof van tafel heeft geveegd.