Familie Verstappen: blij dat er eindelijk een dader is

De moeder van Nicky Verstappen is blij dat er eindelijk een dader bekend is - en geen verdachte meer - die verantwoordelijk is voor de dood van haar zoon Nicky in 1998. De rechtbank in Maastricht veroordeelde Jos B. vrijdag tot 12 jaar cel voor het seksueel misbruiken en ontvoeren, met de dood tot gevolg hebbend, van de 11-jarige jongen.

‘We zijn opgelucht dat na 22 jaar vaststaat dat B. het gedaan heeft”, zei Berthie Verstappen direct na afloop van het vonnis.