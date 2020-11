Jos B. gaat in hoger beroep tegen de veroordeling tot twaalf jaar cel in de zaak van Nicky Verstappen. De rechtbank Maastricht acht bewezen dat de 58-jarige B. Nicky heeft misbruikt en ontvoerd en dat de 11-jarige jongen als gevolg daarvan is overleden.

B.’s advocaat Gerald Roethof liet vrijdag direct na afloop van het vonnis weten beroep aan te tekenen.