De rechtbank in Maastricht heeft Jos B. veroordeeld tot twaalf jaar cel in de zaak van Nicky Verstappen. Volgens de rechter heeft B. de 11-jarige jongen in 1998 seksueel misbruikt en ontvoerd, en is Nicky daardoor overleden.

De rechtbank acht niet bewezen dat B. de jongen opzettelijk heeft gedood en sprak hem daarvan dus vrij.

Het Openbaar Ministerie had vijftien jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist.