Minder dan 2000 coronapatiënten in ziekenhuis

Het aantal coronapatiënten dat in de Nederlandse ziekenhuizen ligt, is gezakt tot onder de 2000. Het is voor het eerst sinds 21 oktober dat het aantal onder die grens uitkomt. In totaal behandelen ziekenhuizen momenteel 1961 mensen vanwege een coronabesmetting, 69 minder dan op donderdag.

Verpleegafdelingen behandelen 1414 coronapatiënten. Dat zijn er 61 minder dan op donderdag. Het aantal mensen met Covid-19 op de intensive cares daalde van 555 naar 547.