Burgemeester Maastricht praat na actie met KOZP en tegenstanders

Burgemeester Annemarie Penn-te Strake van Maastricht gaat woensdag in gesprek met zowel vertegenwoordigers van Kick Out Zwarte Piet (KOZP) als mensen die hun zegje willen doen vanuit de tegenactie afgelopen zondag. Het gaat om twee gesprekken, en daarvoor is gekozen om niet meteen in een discussie te raken. Dat laat een woordvoerder van de burgemeester vrijdag weten.

Zondag vond in Maastricht een demonstratie plaats van KOZP op het Vrijthof. Die begon met zo’n vijftien mensen, maar de kleine groep werd er al direct belaagd door honderden tegendemonstranten. De politie moest de groep veilig naar een andere plek in Maastricht brengen. De demonstratie werd voortgezet aan de Maaskade, maar de tegendemonstranten wisten de groep van KOZP ook daar te vinden. Na een uur staakte KOZP vanwege de onveilige situatie de demonstratie en werd onder politiebescherming naar een veilige plek buiten de stad gebracht. Vijf tegendemonstranten zijn gearresteerd.

Maandag gaf de burgemeester aan met mensen in gesprek te willen over de gebeurtenissen, omdat ze naar eigen zeggen veel reacties kreeg op de verklaring die ze zondag naar buiten bracht. Daarin benadrukte ze dat demonstreren een grondrecht is en keurde de burgemeester het geweld en de intimidatie af van tegendemonstranten ‘richting politie en richting mensen die gebruikmaken van hun grondrecht”. Haar bericht kreeg meer dan vierhonderd reacties. Op Facebook nodigde de burgemeester vervolgens maandag mensen uit zich aan te melden.

Opsplitsing

De gesprekken woensdag zijn digitaal. Het ene vindt plaats met demonstranten en vertegenwoordigers van onder meer KOZP. Het tweede gesprek is met mensen die aangeven dat ze algemene vragen hebben, of die hun zegje willen doen vanuit de tegenactie. In totaal doen 23 mensen mee.

De woordvoerder van de burgemeester geeft aan dat voor een opsplitsing is gekozen om eerst iedereen de kans te geven zijn of haar vragen te stellen aan de burgemeester en daarover in gesprek te gaan. Het streven van de burgemeester is wel om beide kanten van de discussie alsnog in een gezamenlijk gesprek op een later moment aan bod te laten komen, maar dat hangt ook af van de wens van beide groepen. ‘Ik zou zo graag zien dat er meer begrip komt voor elkaars standpunten. Zoals het zondag is gegaan, dat is voor mij niet hoe Maastricht is. Ik wil de hand reiken en proberen mensen bij elkaar te brengen. Ze hoeven het niet eens te worden, als ze elkaar maar meer begrijpen. Maar eerst wil ik heel graag antwoorden geven op de vragen die er leven”, aldus de burgemeester.