Aantal nieuwe coronagevallen opnieuw gestegen

Het aantal nieuwe coronagevallen in Nederland is opnieuw gestegen. Tussen donderdagochtend en vrijdagochtend zijn 5974 positieve tests geregistreerd, het hoogste aantal in een week tijd. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) meldde donderdag 5729 gevallen en woensdag 4615, maar dat kwam mede door een technische storing.

Ook vorige week waren er op woensdag, donderdag en vrijdag meer positieve tests dan op maandag en dinsdag.

Het aantal sterfgevallen steeg met 51. Dat wil niet zeggen dat al deze mensen afgelopen etmaal zijn overleden. Op donderdag werden 75 sterfgevallen geregistreerd.