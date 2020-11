Von der Leyen: vooruitgang in brexitoverleg geboekt

De laatste dagen is meer vooruitgang geboekt bij de onderhandelingen over een handelsdeal tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk. ‘Er is meer beweging op de drie hoofddossiers, namelijk het toezicht, visserij en gelijk speelveld”, zei Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen in Brussel. ‘Met name op het gebied van staatssteun voor Britse bedrijven is vooruitgang”, zei ze.