Producent Albert Verlinde gaat politiek in in gemeenteraad Vught

Theaterproducent en showbizzexpert Albert Verlinde gaat de lokale politiek in. Hij wordt gemeenteraadslid in Vught voor de VVD, zo heeft hij vrijdag gezegd tegen het ANP. Verlinde wordt op 4 januari geïnstalleerd.

In Vught waren woensdag verkiezingen vanwege een herindeling van de gemeente. Op 1 januari wordt de gemeente Haaren opgesplitst en komt Helvoirt bij de gemeente Vught. Verlinde stond als lijstduwer op de kandidatenlijst en had gezegd raadslid te worden als hij alle 750 stemmen uit zijn woonplaats Cromvoirt zou krijgen. Cromvoirt hoort bij Vught. Verlinde kreeg 406 voorkeursstemmen, maar gaat toch de raad in.

"Er was een hoge opkomst", stelt hij. "Dan vind ik honderden voorkeursstemmen een serieus signaal, dat zijn heel veel mensen die vertrouwen in je stellen. Het zou als kiezersbedrog voelen als ik hier niets mee zou doen." Hij wil zich vooral hard gaan maken voor de belangen van de dorpen Cromvoirt en Helvoirt en cultuur in Vught. "Het zal niemand verbazen dat dat een onderwerp is waar ik veel aandacht aan zal geven", stelt hij.

Routekaart

Verlinde heeft geen landelijke politieke ambities. "Ik ben iemand die dingen doet omdat zijn hart die ingeeft. Dat heeft mij al heel veel gebracht in mijn leven. Maar ik heb geen routekaart met doelen; dit is een heel nieuw vak voor mij dat ik mij eigen moet maken. Ik ga kijken hoe dat mij bevalt."

De theaterproducent neemt op 1 december afscheid van Stage Entertainment Nederland, nadat hij dat bedrijf ruim vijf jaar heeft geleid. Verder is hij de afgelopen tijd weer vaak als expert te zien geweest in Shownieuws.