Huisartsen beginnen weer meer mensen te verwijzen naar ziekenhuis

Meer mensen worden door hun huisarts doorverwezen naar het ziekenhuis of naar een kliniek voor geestelijke gezondheidszorg. Het aantal ligt nog wel lager dan het zonder corona-uitbraak zou zijn geweest, maar het stijgt ten opzichte van vorige week. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) kan nog niet zeggen of dat een rechtstreeks gevolg is van het dalende aantal coronagevallen en ziekenhuisopnames.

Het aantal verwijzingen lag vorige week op 80 procent van het aantal dat normaal zou worden verwacht. De week ervoor was dit 72 procent.

De NZa schat dat huisartsen sinds het begin van de corona-uitbraak ruim een miljoen minder doorverwijzingen hebben gedaan. Het aantal gemiste verwijzingen stijgt nog wel ‘maar minder hard dan de afgelopen weken”, aldus de zorgwaakhond.

Dat iemand niet wordt doorverwezen, hoeft niet altijd een probleem op te leveren. In sommige gevallen gingen de klachten vanzelf over, en soms kon de huisarts de behandeling zelf uitvoeren. Maar er zitten waarschijnlijk ook mensen bij die nog steeds met onbehandelde klachten rondlopen, zoals hartaandoeningen of tumoren. Die moeten later alsnog behandeld worden.