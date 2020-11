Politie geeft foto van poederbrief vrij, afzender uit Den Haag

De politie in Amsterdam heeft een foto vrijgegeven van de poederbrieven die afgelopen dagen op meerdere plekken in het land werden bezorgd. Een postadres van de afzender op de envelop verwijst naar een kantoor van Nationale Nederlanden in Den Haag.

Bij verschillende bedrijven op verschillende locaties in het land zijn de afgelopen dagen poederbrieven gevonden, waaronder op elf locaties in Amsterdam. Tot de ontvangers behoren onder meer hotels, ziekenhuizen, advocatenkantoren en uitgevers.