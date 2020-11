Aantal coronabesmettingen India passeert grens van 9 miljoen

Het aantal coronavirusbesmettingen in India overschreed vrijdag de 9 miljoen. In het op een na zwaarst getroffen land ter wereld zijn nu ook meer dan 132.000 sterfgevallen als gevolg van de ziekte geregistreerd, volgens de laatste officiële cijfers.

India zag de afgelopen maand wel een daling van het dagelijkse aantal nieuwe gevallen, maar het registreert nog steeds gemiddeld elke dag ongeveer 45.000 nieuwe besmettingen.

Hoofdstad New Delhi, geconfronteerd met de dubbele plaag van milieuvervuiling en het coronavirus, zag het aantal infecties stijgen tot boven een half miljoen met een recordgroei in dagelijkse gevallen. Donderdag verviervoudigde het bestuur van de megastad de boetes voor het niet dragen van een mondkapje in een poging grip te krijgen op de epidemie.

Een van de grootste begraafplaatsen van Delhi raakt snel vol, vertelde doodgraver Mohammed Shamim aan persbureau AFP. ‘Ik heb nog maar ruimte over voor ongeveer 50 tot 60 begrafenissen. En dan? Ik heb geen idee.’