AEX boekt voorzichtige winst

De Amsterdamse aandelenbeurs boekte vrijdag een voorzichtige winst. Ook de andere Europese beursgraadmeters lieten kleine koersuitslagen zien. Berichten dat er in Washington weer onderhandeld gaat worden over een nieuw steunpakket vanwege de coronacrisis boden enige steun aan de handel. De aanhoudende stijging van het aantal coronabesmettingen wereldwijd bleef echter zorgen voor terughoudendheid bij beleggers.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na opening van de markt 0,2 procent in de plus op 596,962 punten. De MidKap won ook 0,2 procent, tot 872,29 punten. De beurs in Londen bleef vlak en Parijs klom 0,2 procent. Frankfurt daalde 0,1 procent.

Altice Europe steeg dik 1 procent in de MidKap. Het kabel- en telecombedrijf wist zijn resultaten in het derde kwartaal weer licht op te krikken. Volgens oprichter en grootaandeelhouder Patrick Drahi lukte het ook om de schuld verder terug te dringen. Drahi heeft met investeringsvehikel Next Private in september een bod uitgebracht op het bedrijf. Steeds meer aandeelhouders lijken zich echter te verzetten tegen de overnamepoging.