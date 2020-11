Hoofd Servisch orthodoxe kerk overleden door corona

Bij de 90-jarige patriarch werd op 4 november een coronabesmetting vastgesteld. Hij verbleef sindsdien in een militair ziekenhuis in Belgrado. ‘Het was een eer om u te kennen. Mensen als u gaan nooit weg”, aldus Vucic in een verklaring.

Het is de tweede leider van de kerk die aan de gevolgen van het virus is bezweken. Eind vorige maand overleed ook het hoofd van de Servische orthodoxe kerk in Montenegro, de 82-jarige Amfilohije Radovic.

Besmettingen

Irinej testte positief nadat hij de uitvaart van Radovic in Montenegro had bijgewoond. Zijn conditie verslechterde afgelopen dinsdag nadat hij aan de beademing was gelegd.

Irinej, die oorspronkelijk Miroslav Gavrilović heet, trad in 2010 aan als de 45e patriarch van de Servisch orthodoxe kerk. De kerk telt ongeveer 12 miljoen gelovigen, voornamelijk in Servië, Montenegro en Bosnië.

In Servië met ruim 7 miljoen inwoners zijn tot nu toe meer dan 104.000 coronabesmettingen vastgesteld terwijl 1110 mensen er aan bezweken.