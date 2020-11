Reisbranche bereidt zich voor op beter vakantiejaar

Vanwege de coronamaatregelen is op vakantie gaan nu vrijwel onmogelijk, maar volgend jaar staan Nederlanders waarschijnlijk weer te popelen om op reis te gaan. Touroperators krijgen al weer boekingen binnen voor de zomermaanden en zijn ook al druk bezig om hotelkamers in te kopen voor het nieuwe seizoen. Ook wordt er met de overheid gepraat over de nodige voorbereidingen.