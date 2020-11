Nederlanders voelen zich veiliger in verkeer dan voorgaande jaren

Bijna acht op de tien mensen die meededen aan een verkeersonderzoek van Veilig Verkeer Nederland (VVN) zeggen zich in het verkeer veilig te voelen. Het worden er door de jaren heen steeds meer: in 2018 en 2019 gaf 75 procent aan zich veilig te voelen, in 2016 was dat 73 procent. Dit jaar gaat het om precies te zijn om 78 procent.