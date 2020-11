Hoofdverdachte Bredase ‘brandmoord’ voor de rechter

De rechtbank in Breda behandelt vrijdag de strafzaak tegen de 52-jarige Janie H., die wordt verdacht van het in brand steken van de 49-jarige garagehouder Ger van Zundert. Het slachtoffer werd op 8 april 2019 in zijn bedrijf aan de Sparrenweg in Breda mishandeld, vastgebonden, met wasbenzine overgoten en in brand gestoken. Van Zundert bezweek een dag later aan zijn verwondingen.