Financiering renovatie Boijmans Van Beuningen loopt stroef

De financiering van de ambitieuze renovatie van Museum Boijmans Van Beuningen is nog lang niet rond. Het is cultuurwethouder Said Kasmi (D66) nog steeds niet gelukt om zeker 55 miljoen euro op te halen bij vermogende Nederlanders. Dat werd donderdagavond duidelijk bij de behandeling van de voortgangsreportage in de Commissie Majeure Projecten, Organisatie en Financiën van de Rotterdamse gemeenteraad.