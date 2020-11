In Amsterdam-West is in de nacht van donderdag op vrijdag een man op straat doodgestoken. Dat gebeurde rond 00.45 uur aan de Sara Burgerhartstraat, in de buurt van een supermarkt en een hostel. Er zijn geen arrestaties verricht.

Volgens de politie is het slachtoffer nog ter plaatse gereanimeerd, maar was dat tevergeefs. De politie is een onderzoek gestart en roept getuigen op zich te melden.