Hertelling Georgia: Biden blijft de winnaar

De hertelling van de stemmen in de Amerikaanse staat Georgia levert opnieuw een overwinning op voor de Democraat Joe Biden in die staat. De minister van Binnenlandse Zaken van Georgia, Brad Raffensperger, heeft dat donderdag (lokale tijd) meegedeeld.

De hertelling was aangevraagd nadat uit de eerste telling naar voren kwam dat Biden in Georgia een voorsprong had van zo’n 14.000 stemmen op Donald Trump. De controle bevestigde volgens Raffensperger dat de oorspronkelijke telling nauwkeurig de winnaar heeft aangegeven. Hij verwacht dat de overwinning van Biden vrijdag officieel in zijn staat wordt bevestigd.

De uitkomst van de hertelling is een nieuwe tegenvaller voor president Trump, die volhoudt dat de verkiezingen niet eerlijk zijn verlopen. Hij lijkt echter geen kans meer te maken op een tweede termijn. Ook met een overwinning in Georgia had Trump zijn achterstand op Biden niet kunnen inlopen.

Biden staat volgens Amerikaanse media op 306 kiesmannen en Trump op 232. Een overwinning in Georgia levert 16 kiesmannen op. Het is de eerste keer sinds 1992 dat een Democraat bij presidentsverkiezingen de meeste stemmen krijgt in de zuidelijke staat.