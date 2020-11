Biden hekelt ‘onverantwoordelijke’ Trump

De aankomende Amerikaanse president Joe Biden heeft de opstelling van president Donald Trump ‘totaal onverantwoordelijk’ genoemd. ‘Er wordt een heel schadelijke boodschap gestuurd naar de rest van de wereld over hoe democratie werkt”, zei hij op een persconferentie.

Trump houdt vol dat hij de rechtmatige winnaar is van de verkiezingen. Zijn regering weigert Biden te erkennen als de verkiezingswinnaar. Het overgangsteam van de Democraat krijgt daarom geen toegang tot zaken als kantoorruimte, financiering en vertrouwelijke informatie. ‘Het is moeilijk om te bevatten hoe deze man denkt”, zei Biden over zijn politieke tegenstander.

Biden zei niet te vrezen dat de bevolking gaat twijfelen aan de rechtmatigheid van de verkiezingsuitslag. Wel wordt volgens hem ‘een verschrikkelijke boodschap afgegeven over wie wij zijn als land”.