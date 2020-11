‘Trump wil beroep doen op lokale partijgenoten’

De Amerikaanse president Donald Trump wil om vast te houden aan de macht de hulp inroepen van lokale politici van zijn Republikeinse Partij. Die moeten dan namens hem ingrijpen in belangrijke staten waar hij verloor van de Democraat Joe Biden, zeggen ingewijden tegen persbureau Reuters. Trump zou vrijdag Republikeinse leiders uit Michigan ontvangen in het Witte Huis.

Trump houdt vol dat bij de verkiezingen op grote schaal is gefraudeerd om hem een tweede ambtstermijn te ontzeggen. Hij ontvangt volgens een bron vrijdag de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden van Michigan en de Republikeinse fractievoorzitter uit de Senaat van die staat, Lee Chatfield en Mike Shirkey.

In Michigan en een andere belangrijke staat als Pennsylvania kreeg Biden de meeste stemmen, maar hebben de Republikeinen van Trump de meeste zetels in het lokale parlement. Daar willen de advocaten van de president naar verluidt gebruik van maken. Zijn juridische team wil dat parlementen van staten kiesmannen gaan aanwijzen. Die bepalen uiteindelijk wie de winnaar is van de verkiezingen.

Vergezocht scenario

Experts hebben in Amerikaanse media gezegd dat zo’n scenario vergezocht is. Het zou waarschijnlijk ook tot grote verontwaardiging leiden. Toch zegt een ingewijde dat het team van Trump nu bezig is met een aanpak die is gericht op lokale parlementariërs. Die moeten een actievere rol gaan spelen.

Een bron binnen de Trump-campagne zei dat het de bedoeling is om twijfel te zaaien over de betrouwbaarheid van verkiezingsuitslagen in grote steden die door Democraten worden bestuurd. Dan groeit de druk op Republikeinse politici om in te grijpen. Door tijd te rekken kan ook langer worden ingepraat op die lokale politici, zegt de bron.