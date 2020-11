Gefrustreerde jongeren trappen eigen klimaattop af

Honderden jongeren uit ruim 140 landen hebben donderdag hun eigen virtuele klimaattop afgetrapt. Die duurt bijna twee weken. De deelnemers willen aan het eind van hun top hun verklaring presenteren waarin ze uitleggen welke klimaatdoelen internationale leiders volgend jaar moeten omarmen op hun uitgestelde top in Glasgow.

Die internationale klimaatbijeenkomst COP26 had eigenlijk dit jaar moeten plaatsvinden, maar is vanwege de coronacrisis uitgesteld. De jongeren noemen hun bijeenkomst ‘Mock COP26’. Ze willen laten zien wat voor klimaatbeleid gemaakt zou kunnen worden als de jeugd het wereldwijd voor het zeggen had.

De jonge deelnemers vinden dat internationaal te weinig vaart wordt gemaakt met de aanpak van klimaatverandering. 2020 zou het warmste jaar in de geschiedenis kunnen worden. Een 18-jarige deelneemster uit Canada vroeg zich hardop af waarom de mensheid zich niet gedraagt alsof er sprake is van een noodsituatie. ‘Het is moeilijk te begrijpen waarom de hele wereld niet vecht alsof hun levens ervan af hangen.’

Een jongen uit Burkina Faso zei dat zijn land nu al gebukt gaat onder de gevolgen van klimaatverandering: zware neerslag, overstromingen en droogte. ‘Ik droom van een ambitieuze COP26”, vertelde hij. ‘En ik hoop dat Mock COP26 laat zien hoe het moet.’