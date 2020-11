Douglas Stuart wint prestigieuze Booker Prize met debuutroman

De Schotse auteur Douglas Stuart heeft met zijn debuutroman Shuggie Bain de prestigieuze Booker Prize gewonnen. ‘Ik wilde altijd al een schrijver worden, dus dit is een droom die werkelijkheid wordt”, zei hij via een videoverbinding. ‘Dit heeft mijn hele leven veranderd.’

Het winnen van de literatuurprijs levert Stuart niet alleen veel aanzien op maar ook een bedrag van 50.000 pond (bijna 56.000 euro). De ceremonie vond plaats in theater Roundhouse in Londen. Die moest vanwege de coronacrisis via livestream worden uitgezonden. Ook de auteur en andere finalisten keken mee via een videoverbinding.

Stuart bedankte zijn moeder, echtgenoot, lezers en de inwoners van zijn thuisstad Glasgow. Daar speelt ook Shuggie Bain zich af. Het boek gaat over een gelijknamig personage dat opgroeit in het Glasgow van de jaren tachtig.