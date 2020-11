Eindelijk antwoord van Eurocommissaris voor Lubach

Televisiepresentator Arjen Lubach heeft eindelijk antwoord gekregen van Eurocommissaris Stella Kyriakides van Volksgezondheid. Een jaar geleden vroeg het boegbeeld van het satirische Zondag met Lubach Kyriakides om een betere meetmethode voor schadelijke stoffen in sigaretten in te voeren en startte hij een Twittercampagne. Ze gaat de methode volgend jaar ‘goed bekijken”, zegt ze.

Lubach uitte kritiek op de zogeheten ISO-methode die in de EU wordt gebruikt om schadelijke stoffen in sigaretten te meten. Volgens het RIVM en Lubach kan met die methode worden gesjoemeld met de teer-, nicotine- en koolmonoxidewaardes. Op tv riep Lubach de Cypriotische in een tweet op de betere Canadian Intense-methode in te voeren. Hij vroeg kijkers haar te gaan volgen en haar aan te spreken om haar aandacht voor het onderwerp te trekken. Door die oproep verveelvoudigde Kyriakides’ Twittergevolg in een ommezien.

‘Iedereen die contact met me heeft opgenomen over Canadian Intense kan ik verzekeren dat de Europese Commissie hard werkt om burgers te beschermen tegen de gevaren van tabak”, twitterde Kyriakides donderdag. Ze gaat de meetmethode tegen het licht houden, maar ‘welke methode dan ook, roken is nooit veilig”.