EU-leiders mijden ruzie op top over rechtstaat

Het hoogopgelopen conflict tussen de EU-leiders over de meerjarenbegroting wordt over de top van donderdag heen getild. Een videotop is volgens de 27 leiders niet de geschikte vorm om over het veto van Hongarije en Polen te ruziën, zeggen ingewijden.

EU-president Charles Michel heeft volgens EU-bronnen voor het video-overleg van donderdagavond alle regeringsleiders en staatshoofden aangesproken om zich ervan te verzekeren dat de kwestie ‘onder controle’ zou blijven. Daardoor is de korte bespreking van het probleem kalm verlopen. Er zou zijn afgesproken om na de top verder te praten, maar het is onduidelijk in welk verband dat gebeurt.

Behalve Michel zelf kwam ook bondskanselier Angela Merkel, die de afgelopen dagen op de twee dwarsliggers zou hebben ingepraat en naar een oplossing heeft gezocht, aan het woord. Daarna volgden de Hongaarse premier Viktor Orbán, de Pool Mateusz Morawiecki en hun Sloveense medestander Janez Janša. De drie kregen het woord om hun posities toe te lichten, aldus betrokkenen.

Orbán en Morawiecki blokkeren het in juli gesloten akkoord over de meerjarenbegroting en het coronafonds omdat het Europees Parlement strenge eisen over handhaving van de rechtstaat verbindt aan EU-subsidies. Dat vinden de andere 24 lidstaten goed. Janša zegt achter zijn Hongaarse en Poolse collega’s te staan.