Bedreigde leraar Emmauscollege nog niet voor de klas

De docent van het Rotterdamse Emmauscollege die vanwege bedreigingen onderdook, zit voorlopig nog thuis. Onderwijswethouder Said Kasmi liet donderdag in een commissievergadering weten dat de leraar ‘nog niet voor de klas wil staan.’

De docent dook onder nadat hij werd bedreigd vanwege een spotprent die in de klas hing. Een aantal leerlingen van de school zag er de profeet Mohammed in en eiste dat de tekening zou worden verwijderd, omdat het ‘godslastering’ zou zijn. Een foto van de tekening in het schoollokaal verscheen op social media, waarna bedreigingen aan het adres van de leraar snel volgden.

Omdat het politieonderzoek nog loopt, is nog niet bekend wie de foto als eerste op internet plaatste en of dit een leerling van de school was. Er zijn volgens Kasmi geen leerlingen van de school in de wijk Oosterflank geschorst, ‘maar daar heeft de politiek geen invloed op’. ‘Het is aan het schoolbestuur om daar actie op te ondernemen.’ Er hebben zich in Rotterdam geen andere incidenten voorgedaan vergelijkbaar met de gebeurtenissen op het Emmauscollege, aldus Kasmi.

De VVD-fractie opperde een expertmeeting bestaande uit een breed scala van experts, waaronder leraren en schoolbesturen om de vinger erachter te krijgen wat er precies speelt op scholen, maar de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb twijfelde daarover. Hij verwees naar het gezamenlijke statement dat Rotterdamse onderwijsinstellingen begin deze week naar buiten brachten, waarin staat dat het onderwijs een veilige plek moet zijn waar in alle vrijheid van elkaar kan worden geleerd. Volgens Aboutaleb viel eruit op te maken dat de schoolbesturen ook rust en vertrouwen wilden om zelf te organiseren. Wel wil Aboutaleb op alle scholen gesprekken over vrijheid, als de scholen dat zelf willen.