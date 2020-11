Kabinet: weg vrij voor snelle beëindiging nertsenhouderij

Nertsenhouders zouden in 2024 verplicht worden te stoppen, maar dat is vervroegd omdat de pelsdieren een rol kunnen spelen in de verspreiding van het coronavirus. Een nieuw fokseizoen zit er daardoor niet meer in. Sinds dit voorjaar geldt een vervoersverbod en dat blijft van kracht tot alle nertsen gedood zijn. De fokdieren kunnen dus ook niet meer worden verkocht.

De vergoeding die de nertsenhouders krijgen, dekt een groot deel van de schade, maar niet alles. Landbouwminister Carola Schouten heeft bepaald dat 15 procent valt onder het normale ondernemersrisico. De compensatie betreft hun gederfde inkomsten voor de komende drie jaar, een tegemoetkoming bij het vinden van ander werk, een bijdrage aan de ontslagvergoeding voor het personeel en een vergoeding voor het waardeverlies van hun fokdieren.