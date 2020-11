Pompeo bezoekt als eerste buitenlandminister VS Golanhoogten

Israël veroverde de strategisch belangrijke Golanhoogten bij Syrië in 1967, tijdens de Zesdaagse Oorlog. De VS erkenden vorig jaar de Israëlische soevereiniteit over dat gebied. Dat lag internationaal erg gevoelig. Pompeo noemde die Amerikaanse verklaring donderdag ‘simpelweg een erkenning van de realiteit”.

De regering van de Amerikaanse president Donald Trump staat bekend als een belangrijke bondgenoot van de regering van de Israëlische premier Benjamin Netanyahu. Die bedankte de bezoekende minister voor zijn ‘niet aflatende steun’ voor Israël. Pompeo heeft voor zover bekend geen ontmoetingen op de agenda staan met Palestijnse leiders.

Isolatie Israël

De minister sprak zich tijdens het bezoek ook uit tegen pogingen om Israël economisch en diplomatiek te isoleren. Hij omschreef de zogeheten BDS-beweging als ‘antisemitisch”. Die afkorting staat voor ‘Boycott, Divestment and Sanctions’: Boycotten, Desinvesteringen en Sancties.

‘Ik wil dat jullie weten dat we onmiddellijk stappen zullen zetten om organisaties te identificeren die zich bezighouden met hatelijk BDS-gedrag”, zei Pompeo. ‘We zullen dan de steun van de Amerikaanse overheid intrekken.’