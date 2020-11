1000 kilo illegaal vuurwerk gevonden in Noord-Holland

Bij een onderzoek naar handel in illegaal vuurwerk in Noord-Holland heeft de politie maandag 1000 kilo in beslag genomen. Vier mannen werden aangehouden.

Team Milieu van de Amsterdamse politie begon het onderzoek in oktober en kwam een groep mannen op het spoor die illegaal vuurwerk uit Duitsland zouden importeren en verhandelen. Op vrijdag 13 november werden twee van hen aangehouden in Amsterdam en afgelopen maandag nog eens twee in Zaandam. Het gaat om een man van 24 jaar uit Zaandam, een man van 18 jaar uit Amsterdam en twee 20-jarigen uit Culemborg en Middenbeemster.

Maandag werd op drie plekken in Noord-Holland bij elkaar 1000 kilo illegaal vuurwerk gevonden, waaronder cobra’s en shells, ook wel mortierbommen genoemd. Het vuurwerk lag opgeslagen in een woning, de kelderbox van een flat en een tuinhuisje.

Drie van de verdachten zitten nog vast. De man uit Culemborg is vrijgelaten, maar blijft verdachte in de zaak. Zowel het verkopen als het (online) kopen van illegaal vuurwerk is strafbaar.