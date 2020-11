Vuurwerkbranche: intensieve oriënterende gesprekken met overheid

Momenteel brengt de vuurwerkbranche samen met het ministerie in kaart waar het vuurwerk dat niet mag worden afgestoken opgeslagen kan worden. Dat is nog een hele klus, aldus Teunissen. ‘Stel dat je het in Duitsland wil opslaan, maar Duitsland komt ook met een vuurwerkbod. Dan moet er snel geschakeld worden. Dat zijn hobbels die we nog tegen kunnen komen. Snelheid is daarbij ook een factor. We willen niet te laat zijn met die opslag.’

Verder wordt er ‘oriënterend’ gesproken over de voorgestelde compensatieregeling van 40 miljoen euro, maar Teunissen wil verder geen schattingen van extra kosten van opslag noemen, of andere bedragen. ‘We zijn nu aan het aftasten. Waar zitten de knelpunten? Het is echt een hele operatie om de hele branche in kaart te brengen.’

Steunmaatregelen

Ook wordt er gesproken over bestaande steunmaatregelen zoals de NOW. Volgens Teunissen is de vuurwerkbranche anders dan andere sectoren. ‘We maken maar op één moment in het jaar omzet, maar de kosten gaan wel het hele jaar door. Hoe gaan we dat regelen? Dat moeten we bekijken.’

De gesprekken worden digitaal gevoerd. Er is nog geen definitieve afspraak voor een volgend gesprek. Volgens Teunissen is de branchevereniging intern continu in overleg.