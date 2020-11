Voorlopig geen Elfstedentocht, ook niet als er genoeg ijs ligt

Het bestuur sluit niet helemaal uit dat er nog een Elfstedentocht komt dit seizoen, bijvoorbeeld in januari of februari. Dat zou, afgezien van voldoende ijs, alleen kunnen als de maatregelen tegen het virus verdwijnen of worden aangepast.

Er zijn aangepaste Elfstedentochten overwogen, bijvoorbeeld alleen wedstrijdschaatsers, geen publiek of minder deelnemers, maar het bestuur zegt in deze alternatieven geen optie te zien. ‘Een Elfstedentocht is geen echte Elfstedentocht zonder publiek of met slechts een deel van het deelnemersveld.’