Denen versoepelen coronaregels na bestrijding mutatie bij nertsen

Na de bestrijding van een mutatie van het gevreesde coronavirus bij nertsen, versoepelt Denemarken de speciale coronamaatregelen in het noorden van de regio Jutland met veel nertsenfokkerijen. Twaalf mensen bleken besmet met de nieuwe vorm van het virus, maar sinds 15 september niet meer. De Deense gezondheidsautoriteiten denken dat de mutatie is uitgestorven.

De versoepeling begint eerder dan gepland. De beperkingen zouden eigenlijk tot 4 december gelden. Ongeveer 280.000 inwoners waren sinds begin november verstoken van openbaar vervoer. Verder waren openbare bijeenkomsten beperkt en vond het meeste onderwijs online plaats. Eerder deze week mochten veel leerlingen al weer naar school. Ook konden bewoners weer hun gemeente verlaten. Vanaf vrijdag wordt het openbaar vervoer hervat en mogen restaurants en bars, maar ook culturele en recreatieve voorzieningen weer open.

De beperkingen werden ingevoerd na de ontdekking dat een gemuteerde vorm van het coronavirus was overgedragen tussen nertsen en mensen. Dat was voor de regering aanleiding om de miljoenen nertsen van pelsdierfokkerijen te laten afmaken. Denemarken is ‘s werelds grootste producent van nertsbont.

Ierland

Ondertussen plant Ierland ook de ruiming van alle nertsen uit vrees dat de dieren een gemuteerd virus bij zich dragen. Het coronavirus is overigens niet vastgesteld bij nertsen in Ierland, waarvan er op drie boerderijen circa 100.000 worden gehouden.

In Zweden is het coronavirus ontdekt bij mensen die werken in de nertsindustrie. Onderzocht wordt of er een verband is tussen de infecties bij mensen en nertsen. De autoriteiten zeiden eerder dat er geen virusmutaties zijn aangetroffen zoals in Denemarken.