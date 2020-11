Geen groots ijsvermaak in Rotterdam

Rotterdammers kunnen dit jaar hun ijzers niet uit het vet halen: het IJsvrij Festival is afgelast vanwege het coronavirus. De organisatie laat weten dat er geen overdekte schaatsbaan komt op het Deliplein op Katendrecht.

Dit jaar zou de vierde editie van het IJsvrij Festival in Rotterdam zijn. Voorgaande jaren werd de schaatsbaan opgetuigd in Het Park bij de Euromast en op Plein 1940, deze editie was voor het Deliplein gekozen. Het festival zou eind dit jaar plaatsvinden maar kan vanwege de coronamaatregelen van het kabinet niet doorgaan.

‘We waren al een eind op weg met de voorbereidingen, dus zodra de omstandigheden het toelaten kunnen we IJsvrij Festival alsnog organiseren op deze plek. Als het lukt begin 2021 en anders zetten we in op december 2021”, aldus de organisatie.

Het winterse festival trok de afgelopen jaren 30.000 tot 35.000 bezoekers met de overdekte ijsbaan, een café, muziek, silent disco-avonden en curlingcompetities.