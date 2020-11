Delftse studenten bouwen recycle-oven voor elektronisch afval

Van de jaarlijkse 50 miljoen ton aan elektronisch afval, ook wel e-waste, wordt slechts een vijfde hergebruikt, licht de TU Delft toe. Het gros van het afval belandt op stortplaatsen in arme landen, stelt de universiteit, waar het vaak een gevaar vormt voor de volksgezondheid en het milieu aantast. Daar komt bij dat de grondstoffen die bijvoorbeeld in batterijen nodig zijn uit zeldzame metalen bestaan, die geleidelijk aan opraken. Bovendien is de winning van dergelijke stoffen vaak zeer vervuilend voor het milieu, aldus de TU.

Met de oven willen de studenten het scheiden van de metalen uit e-waste verbeteren. Daarvoor werken ze met verschillende samenstellingen in het afval dat de oven ingaat. Een deel moet uit ‘energierijk’ afval bestaan, zoals slib, waardoor de temperatuur hoog genoeg blijft. De metalen in het afval zakken naar de bodem en vormen daar een laag metaal. De studenten kunnen na het smeltwerk de verschillende lagen gestold metaal bestuderen om zo het proces te optimaliseren.

Onder meer grondstoffen als obsidiaan en basalt kunnen in de oven gescheiden worden, aldus de TU Delft. Met spoorbeheerder ProRail wordt bekeken of de twee metalen gebruikt kunnen worden als spoorgrind.